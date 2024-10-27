Брянск, 27 октября, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) днём 27 октября уничтожили четыре беспилотника ВСУ самолётного типа над Брянской и Калужской областями, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

РИА Новости

Попытки киевского режима совершить террористические атаки были пресечены в период с 14:30 до 15:00 мск, сказано в сообщении.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и два — над территорией Калужской области», — проинформировала пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ранее 27 октября пресс-служба военного ведомства сообщала, что в минувшие сутки российские средства ПВО уничтожили в зоне проведения специальной военной операции 172 беспилотника ВСУ самолётного типа, а также три реактивных снаряда HIMARS, управляемую авиационную бомбу Hammer и переделанную для стрельбы по наземным целям зенитную управляемую ракету С-200.

Утром 27 октября пресс-служба Минобороны информировала о сбитии за ночь более 50 украинских беспилотников самолётного типа над территорией семи российских регионов и акваторией Азовского моря. Наиболее массированным атакам подверглись Тамбовская и Белгородская области, там уничтожили 18 и 16 БПЛА соответственно. По четыре дрона сбили над Брянской, Липецкой и Орловской областями, три над Воронежской и один над Курской.

Позднее пресс-служба министерства также сообщала, что средства ПВО сбили пять украинских беспилотников самолётного типа над территориями Белгородской и Курской области и 12 дронов противника — над территорией Брянской области.