Москва, 27 октября, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили 172 украинских беспилотника. Об этом 27 в ходе брифинга проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

MOD Russia/Global Look Press

«Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда HIMARS производства США, управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, переделанная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета С-200 и 172 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — сообщили в оборонном ведомстве.

Кроме этого, по данным министерства, российские войска уничтожили склады боеприпасов и горючего, а также нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, пунктам временной дислокации, скоплениям живой силы и военной техники противника в 134 районах.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны докладывало о сбитии за ночь более 50 украинских беспилотников самолётного типа над территорией семи российских регионов и акваторией Азовского моря. Уточнялось, что наиболее массированным атакам подверглись Тамбовская и Белгородская области, там уничтожили 18 и 16 БПЛА соответственно. По четыре дрона сбили над Брянской, Липецкой и Орловской областями, три — над Воронежской и один — над Курской.

Ранее российские военкоры сообщили, что украинские военные по ошибке уничтожили свой же, крайне редкий, беспилотник Hawk американского производства.