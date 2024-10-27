Москва, 27 октября, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Более 50 украинских беспилотников самолётного типа сбиты за ночь над территорией семи российских регионов и акваторией Азовского моря, сообщает 27 октября официальный Telegram-канал Минобороны России.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

БПЛА были направлены киевским режимом для совершения террористических атак по объектам на территории РФ. Их перехватили и уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны.

Всего сбит 51 беспилотник. Наиболее массированным атакам подверглись Тамбовская и Белгородская области, там уничтожили 18 и 16 БПЛА соответственно. По четыре дрона сбили над Брянской, Липецкой и Орловской областями, три — над Воронежской и один — над Курской.

«Также украинский БПЛА уничтожен над акваторией Азовского моря», — добавили в Минобороны.

Ранее в ведомстве информировали, что в период с 22:00 до 23:20 мск 26 октября над четырьмя регионами России были перехвачены и уничтожены 17 украинских дронов. Восемь сбили над Воронежской областью, пять — над Брянской, три — над Липецкой и ещё один — над Белгородской областью.

Как сообщало ИА Регнум, ночью губернатор Тамбовской области Максим Егоров информировал об атаке БПЛА с участием 11 дронов. В Мичуринском районе ликвидировали единичное возгорание, возникшее из-за хлопка, пострадавших не было.

Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил об уничтожении восьми дронов ВСУ и отсутствии на земле существенных повреждений. В одном из районов после падения беспилотников загорелась сухая трава, её быстро потушили.

В Белгородской области ВСУ ночью атаковали беспилотниками село Варваровка, там была ранена женщина. Её доставили в районную больницу в состоянии средней тяжести, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.