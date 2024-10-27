Тбилиси, 27 октября, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Процесс парламентских выборов в Грузии был хорошо организован. Об этом 27 октября на пресс-конференции по итогам выборов заявил глава миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Оуэн Мерфи.

Aleksey Belkin/Global Look Press

«Новые технологии сократили риски манипуляций и человеческих ошибок», ― отметил он.

Глава делегации Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума назвала состоявшиеся выборы конкурентными, потому что в них участвовали 18 политических партий.

«Это не были выборы между правящей партией и оппозицией. Активная конкуренция была и между самими оппозиционными партиями», ― пояснила она.

Как сообщало ИА Регнум, парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. На них впервые использовали электронные урны для голосования, которые установили на 74% участков. По данным ЦИК, итоговая явка на выборы составила 58,94%, проголосовали чуть более 2 млн избирателей. Они прошли спокойно и безопасно. Центризбирком признал выборы состоявшимися.

Премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе 27 октября заявил, что выборы в парламент были легитимными. По его словам, никто не сможет доказать обратного, в том числе и западные наблюдатели.

Также премьер назвал «неинтересными» заявления главы комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсона о том, что результат выборов в Грузии был сфальсифицирован. Такие обвинения должны подкрепляться доказательствами, а их нет, отметил Кобахидзе.

После обработки 99% бюллетеней лидирует правящая партия «Грузинская мечта» с 54,2% голосов. По предварительным данным, «Коалиция за перемены» заручилась поддержкой 10,8% избирателей, у партии «Единство ― Национальное движение» ― около 10%, «Сильная Грузия» набирает 8,7%, у партии «Гахария за Грузию» ― 7,7%. В общей сложности оппозиция набрала около 37% голосов.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что «Грузинская мечта» получит 90 из 150 мест в парламенте (на шесть больше, чем в 2020 году).

В ОБСЕ выразили надежду на то, что избранные власти Грузии учтут рекомендации, справятся со стоящими перед страной вызовами и приблизят Грузию к целям, которые связаны с членством в Евросоюзе.