Тбилиси, 27 октября, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Парламентские выборы в Грузии были легитимными, и никто не сможет доказать обратного, заявил 27 октября премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Cao Yang/Global Look Press Ираклий Кобахидзе

Так он ответил на просьбу журналистов оценить вероятность того, что западные наблюдатели заявят о нелегитимности выборов.

«Никто не сможет предоставить каких-либо фактов по поводу нелегитимности выборов», — сказал Кобахидзе в ходе брифинга.

Также он назвал «неинтересными» заявления главы комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсона о том, что результат выборов в Грузии был сфальсифицирован. Такие обвинения должны подкрепляться доказательствами, а их нет, отметил премьер Грузии.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября в Грузии прошли парламентские выборы. Центризбирком страны признал их состоявшимися, итоговая явка составила 58,94% (более 2 млн граждан). После обработки 99% бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта» лидирует с результатом в 54,2% голосов, прозападная оппозиция набрала в сумме 37%. Таким образом, правящая партия снова получила большинство в парламенте, а именно 90 мандатов (на шесть больше, чем в 2020 году).

Оппозиционные партии «Коалиция за перемены» и «Единство — Национальное движение» не согласились с результатами выборов и объявили о протестах в Грузии начиная с 27 октября. Кобахидзе заявил, что у оппозиции нет ресурсов на протесты и они никак не помешают работе парламента нового созыва.

Парламентские выборы в Грузии станут поистине судьбоносными для страны, грузины определяют геополитическое будущее страны и выбирают между миром и войной, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Камран Гасанов.

Несмотря на попытки внешнего вмешательства, в ходе выборов в Грузии народ этой страны выразил свою волю — правящая партия, поддерживающая традиционные ценности и семью, одержала убедительную победу, отметил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.