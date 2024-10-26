Москва, 26 октября, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Европейский союз даст Украине кредит на 50 млрд долларов, чтобы глава киевского режима Владимир Зеленский «не вякал» про ядерное оружие. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Станислав Красильников/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Теперь официальная на сегодня формула Зеленского звучит так: «Украина выбирает НАТО». Чтобы не вякал про ядерное оружие, дали 50 миллиардов», — написала дипломат в Telegram-канале.

Представитель внешнеполитического ведомства напомнила слова британского премьер-министра Уинстона Черчилля о том, что, выбирая между позором и войной, выбирающий позор всегда получит войну.

По словам Захаровой, Зеленский выбрал «и позор, и войну одновременно».

Как передавало ИА Регнум, в середине июня лидеры стран G7 договорились выделить Украине $50 млрд до конца года. Кредит предполагалось гасить за счёт прибыли от замороженных российских активов. Против этого выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

Евросоюз 17 сентября направил €1,4 млрд прибыли от замороженных российских активов на приобретение вооружений для Украины. Захарова назвала это воровством, которое обнулит доверие к ЕС в мире.

22 октября в Страсбурге прошла пленарная сессия Европарламента, в ходе которой одобрили предложенный Еврокомиссией механизм выделения Киеву кредита в €35 млрд с погашением за счёт доходов от замороженных активов России.