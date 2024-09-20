Санкт-Петербург, 20 сентября, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Масштабное воровство российских активов окончательно обнулит доверие мирового сообщества к Евросоюзу. Об этом 20 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Евразийского женского форума.

Михаил Голенков/РИА Новости

Ранее, 17 сентября, Евросоюз сообщил о направлении 1,4 млрд евро прибыли от замороженных активов России на закупку вооружений для Украины.

«Сам Европейский союз будет таким образом отброшен на периферию всех мировых процессов», — подчеркнула дипломат.

По словам спикера МИД РФ, использование активов страны показало, что Евросоюз утратил самостоятельность. Западным политикам «отшибли разум и парализовали волю» с целью заставить придерживаться курса на эскалацию напряжённости с Россией, самоубийственного для союза, добавила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября американская газета Politico написала, что ЕК и большинство стран ЕС выступили в поддержку продления заморозки суверенных активов России раз в три года. Данный вариант был предложен для выполнения требований США о предоставлении Брюсселем гарантий сохранения блокировки российских активов в ближайшее время.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 10 сентября назвал западные страны «банальным ворьём». По его словам, Запад давно бы присвоили российские активы, если бы был уверен в своей безнаказанности.