Брюссель, 18 октября, 2024, 00:36 — ИА Регнум. ЕС должен выделить Киеву не больше $20 млрд в рамках кредита в $50 млрд, ранее обещанного Украине «Группой семи» (G7), заявил 17 октября президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам первого дня саммита Евросоюза.

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Французский лидер напомнил, что вся сумма была разделена между странами-участницами «Большой двадцатки». При этом США обязались выплатить $20 млрд, а ещё $10 млрд — должна была предоставить та часть членов G7, которые не входят в состав ЕС.

Вместе с тем, по словам Макрона, после возникли споры, которые касались залога в виде доходов с замороженных российских активов, отметил он. Он отметил, что Евросоюз поставил себя в такое положение, при котором Брюсселю требуется выделить от $20 млрд до $35 млрд.

Президент Франции подчеркнул, что ЕС необходимо довести свою долю в этом кредите до минимума. Макрон также призвал каждого члена G7 выполнять свою роль с учётом того, что механизм гарантий для Киева предложили США.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июня лидеры стран G7 договорились выделить Украине $50 млрд до конца года. Кредит предполагалось гасить за счёт прибыли от замороженных российских активов.

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что любые попытки западных стран изъять замороженные российские активы станут воровством и не останутся безнаказанными. Он уточнил, что этим шагом Запад только приблизит разрушение той системы, которую долго сам создавал и которая в течение десятилетий обеспечивала ему процветание, а также позволяла потреблять больше заработанного, привлекая деньги через долги и обязательства.