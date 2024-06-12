Париж, 12 июня, 2024, 23:43 — ИА Регнум. Соглашения о выделении Украине $50 млрд до конца года за счёт прибыли от замороженных российских активов достигли лидеры стран «Большой семёрки» (G7). Об этом 12 июня сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на Елисейский дворец.

Официальный сайт президента Украины

Отмечается, что инициатива выделить Украине кредит принадлежала США. Кредит предполагается гасить за счёт средств от замороженных активов России. Кроме того, стороны обсудили принципы распределения обязательств и гарантий в случае разморозки активов России, в том числе в случае, если они перестанут приносить доход, необходимый для финансирования кредита для Киева.

«Соглашение есть. Как всегда у G7, лидеры принимают решение, а технические специалисты затем выполняют свою работу по приданию ему нужного вида, чтобы убедиться, что оно соответствует закону, правилам государственного финансирования, а также финансовым возможностям всех сторон», — уточнил источник AFP.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 12 июня помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что страны G7 продолжают вырабатывать план конкретных шагов по изъятию замороженных активов России и добились хорошего прогресса. Подробности Салливан не раскрыл, отметив, что сначала требуется получить заключение от экспертов.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 11 июня заявил, что страны G7 в ходе саммита, который пройдёт в Италии с 13 по 14 июня, объявят о планах по использованию активов России для Украины. Он также отметил, что на той конференции её участники ещё будут обсуждать шаги по этому вопросу.

Газета Financial Times 4 июня сообщила о планах США предоставить Украине кредит в размере $50 млрд за счёт доходов от российских активов. Для такого варианта от Евросоюза требуется продлить антироссийские санкции на неопределённый срок.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила Евросоюз, что тот столкнётся с серьёзными ответными мерами, если решится на изъятие российских средств. Она призвала решать споры и претензии через суд в рамках законов и правил, которые одинаковы для всех и не меняются в угоду отдельных сторон.