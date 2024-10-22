Страсбург, Франция, 22 октября, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Европейский парламент (ЕП) одобрил предложенный Европейской комиссией (ЕК) механизм выделения Киеву кредита в €35 млрд с погашением за счёт доходов от замороженных активов РФ. Пленарная сессия прошла в Страсбурге 22 октября. Об этом сообщается на сайте ЕП.

Сергей Корсун ИА Регнум

За проголосовали 518 евродепутатов из 635 голосовавших, против высказались 56 парламентариев, еще 61 депутат воздержался.

В ЕП указали, что это решение теперь поступит на формальное техническое утверждение по так называемой письменной процедуре в Совет ЕС. Предположительно, это произойдёт до конца этой недели.

«Ожидается, что кредит будет доступен Украине до конца 2024 года. Все транши в рамках кредита будут выплачены до конца 2025 года», ― уточняется в документах Европарламента.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс подчеркнул, что Киев получит кредит только при выполнении предварительных политических условий ЕС, которые будут закреплены в отдельном меморандуме.

Как сообщало ИА Регнум, постпреды стран Евросоюза на заседании 9 октября предварительно согласовали механизм выдачи кредита киевскому режиму в размере €35 млрд с погашением из доходов от замороженных активов России. Средства Киев запросил на «восстановление Украины». Кредит со стороны ЕС должен стать частью кредитной линии стран G7 в общей сложности на сумму €45 млрд.

В середине июня лидеры стран G7 договорились выделить Украине $50 млрд до конца года. Кредит предполагалось гасить за счёт прибыли от замороженных российских активов. Против этого выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

Источники в G7 заявили 22 октября, что страны «Группы семи» не намерены сразу после завершения конфликта на Украине размораживать российские активы. В объединении полагают, что Москва сначала должна возместить ущерб Киеву.

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что любые попытки западных стран изъять замороженные российские активы станут воровством и не останутся безнаказанными.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 18 сентября подчеркнул, что Россия ответит на конфискацию своих активов, замороженных западными странами, что может быть крайне болезненно для Запада. Дипломат добавил, что РФ рассматривает как воровство конфискацию своих средств. Сюда же он отнёс и кредит в $50 млрд, который страны «Группы семи» пообещали выдать Киеву.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что масштабное воровство российских активов окончательно обнулит доверие мирового сообщества к Евросоюзу.