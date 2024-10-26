Москва, 26 октября, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Макет символической «купюры БРИКС» для предстоящего саммита в Бразилии в 2025 году был представлен Евгением Фёдоровым, генеральным директором компании, разработавшей аналогичную банкноту для завершившегося в Казани саммита.

Наталья Шатохина/NEWS.ru/TACC

На новой купюре будут изображены животные — символы лидеров объединения.

«У нас есть разработка сделать купюру БРИКС номиналом 200. Мы разрабатываем эту линейку, она будет называться «Тотемные животные». У России медведь, соответственно, у кого-то лев, у кого-то коза», — рассказал он ТАСС.

Он также уточнил, что сейчас на лицевой части купюры изображены символы государств: Кремль, статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, Тадж-Махал и т.д.

Фёдоров является создателем купюры для прошедшего саммита в Казани, с которой уже ознакомился президент России Владимир Путин и продемонстрировал её главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной.

Как передавало ИА Регнум, 23 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что представленная на саммите купюра символизирует общую работу, которая ведётся в рамках БРИКС. Песков также добавил, что внешний вид купюры не понравился Набиуллиной.

22–24 октября в Казани проходил саммит глав государств БРИКС. Россия возглавляет объединение с 1 января 2024 года.

Путин в ходе работы саммита согласился с высказыванием о том, что США используют доллар в качестве оружия. Это большая ошибка, отметил президент. По его словам, Россия не ставит перед собой цели бороться с ролью доллара, задача — поиск альтернативы американской валюте.