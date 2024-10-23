Казань, 23 октября, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани после завершения заседания организации в расширенном составе ознакомился с символической «купюрой БРИКС» и передал её председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Администрация президента РФ

Купюра символизирует общую работу, которая ведётся в рамках БРИКС, а внешний вид банкноты Набиуллиной не понравился, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это кто-то из наших — то ли из ТПП (Торгово-промышленной палаты. — Прим. ред.), то ли ещё кто-то — они напечатали такую квазиденьгу», — отметил Песков.

Как передавало ИА Регнум, в декларации, утверждённой на саммите БРИКС в Казани, руководители государств объединения отметили важность финансово-экономического сотрудничества в рамках БРИКС для ограничения рисков, возникающих в результате геополитической и геоэкономической фрагментации.

Путин в ходе работы саммита согласился с высказыванием о том, что США используют доллар в качестве оружия. Это большая ошибка, отметил президент России. РФ не ставит перед собой цели бороться с ролью доллара, задача России — поиск альтернативы американской валюте, сказал также глава государства.

В ходе работы саммита президент также предложил создать зерновую биржу БРИКС для обеспечения продовольственной безопасности в объединении, и новую инвестиционную платформу БРИКС для поддержки национальных экономик и стран Глобального Юга и Востока.

22–24 октября в Казани проходит саммит глав государств БРИКС. Россия возглавляет объединение с 1 января 2024 года.

Лидеры стран — членов БРИКС на саммите обсуждают вопросы возможного расширения организации, обмениваются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсуждают сотрудничество в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов.

В программе Путина — двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибыли на саммит. Переговоры Путина с руководителями стран БРИКС отличились особой теплотой и дружеским настроем, отмечали участники встреч. Саммит и масштаб внимания к нему показывают, что теперь БРИКС, а не Запад определяет глобальную повестку, указывали наблюдатели.