Казань, 23 октября, 2024, 14:30 — ИА Регнум. США используют доллар в качестве оружия, и это большая ошибка, заявил 23 октября президент России Владимир Путин.

Александр Казаков/ТАСС

В ходе саммита глав государств БРИКС в Казани он поддержал соответствующее высказывание руководителя Нового банка развития БРИКС Дилмы Роуссефф.

«Да, действительно, мы видим, это так. На самом деле, думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает, потому что использование доллара, а он является до сих пор важнейшим инструментом в мировых финансах, как средства достижения политических целей подрывает доверие к этой валюте и снижает её возможности», — заявил Путин.

РФ не ставит перед собой цели бороться с ролью доллара, задача России — поиск альтернативы американской валюты, отметил также глава государства.

Как передавало ИА Регнум, обозреватели британского издания The Economist ранее отметили, что Путин на саммите БРИКС в Казани планирует придать блоку вес, «заставив его» построить новую глобальную систему финансовых платежей, чтобы нанести удар по доминированию США в мировой финансовой системе.

Сотрудничество стран — участниц БРИКС не направлено ни против кого-то, ни против каких-либо валют, включая американский доллар, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикацию.

Обсуждение западными СМИ «плана» Путина по разрушению доминирования доллара производит впечатление истерики, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Создание аналога SWIFT станет новым шагом в дедолларизации мировой экономики, но не Москва, а Вашингтон уничтожает доллар в качестве мировой валюты, вводя санкции против России, подчеркнул депутат.

22–24 октября в Казани проходит саммит глав государств БРИКС. Россия возглавляет объединение с 1 января 2024 года.

Лидеры стран — членов БРИКС на саммите обсуждают вопросы возможного расширения организации, обмениваются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсуждают сотрудничество в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов. В программе Путина — двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибыли на саммит.

Переговоры Путина с лидерами стран БРИКС отличились особой теплотой и дружеским настроем, отмечали участники встреч. Саммит и масштаб внимания к нему показывают, что теперь БРИКС, а не Запад определяет глобальную повестку, указывали наблюдатели.