Казань, 24 октября, 2024, 04:26 — ИА Регнум. Внешний вид символической «купюры БРИКС» не понравился председателю Центробанка России Эльвире Набиуллиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сергей Корсун ИА Регнум БРИКС (BRICS)

«Это кто-то из наших — то ли из ТПП (Торгово-промышленной палаты. — Прим. ред.), то ли ещё кто-то — они напечатали такую квазиденьгу», — добавил представитель Кремля.

Песков уточнил, что Набиуллиной не понравилась купюра, символизирующая общую работу, которая ведётся в рамках БРИКС.

Как сообщало ИА Регнум, 22–24 октября в Казани проходит саммит глав государств БРИКС. Россия возглавляет объединение с 1 января 2024 года. Президент России Владимир Путин после завершения заседания организации в расширенном составе ознакомился с символической «купюрой БРИКС» и передал её Эльвире Набиуллиной.

Путин в ходе работы саммита согласился с высказыванием о том, что США используют доллар в качестве оружия. Это большая ошибка, отметил президент. По его словам, Россия не ставит перед собой цели бороться с ролью доллара, задача — поиск альтернативы американской валюте.