Москва, 25 октября, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Ипотечные ставки начнут снижаться по мере того, как будет замедляться инфляция. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«По мере снижения инфляции ипотечные ставки будут снижаться. Мы видим свою задачу в том, чтобы ставки по ипотеке были умеренными, ипотека была доступна даже без льготных программ», — пояснила глава Банка России на пресс-конференции.

По словам Набиуллиной, повышение ипотечных ставок для застройщиков будет означать более умеренный уровень активности. Она добавила, что российские застройщики показали способность адаптироваться и накопили «хорошую подушку безопасности».

Как передавало ИА Регнум, совет директоров Банка России 25 октября принял решение повысить ключевую ставку до 21% и допустил дальнейшее её повышение на ближайшем заседании. Ставку подняли на два процентных пункта. Нынешняя её величина является самой высокой в истории.

Также в сообщении регулятора было сказано, что уровень инфляции в России существенно выше прогнозного. По прогнозу ЦБ, в 2025 году инфляция снизится до уровня 4,5–5%, а в 2026 году и позднее будет находиться на уровне 4%.

Набиуллина отметила, что ЦБ РФ может дополнительно повысить ключевую ставку в декабре 2024 года. По её словам, Центробанк будет принимать решения исходя из поступающих данных об экономической ситуации в стране. В том числе речь идёт о сведениях, которые касаются темпов роста кредитования и инфляционных ожиданий.

Набиуллина подчеркнула, что максимальной точки для ключевой ставки не существует, поэтому смысла её обсуждать нет.