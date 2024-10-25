Набиуллина назвала условие снижения ипотечных ставок
Набиуллина: ставки по ипотеке будут снижаться по мере замедления инфляции
Москва, 25 октября, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Ипотечные ставки начнут снижаться по мере того, как будет замедляться инфляция. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
«По мере снижения инфляции ипотечные ставки будут снижаться. Мы видим свою задачу в том, чтобы ставки по ипотеке были умеренными, ипотека была доступна даже без льготных программ», — пояснила глава Банка России на пресс-конференции.
По словам Набиуллиной, повышение ипотечных ставок для застройщиков будет означать более умеренный уровень активности. Она добавила, что российские застройщики показали способность адаптироваться и накопили «хорошую подушку безопасности».
Как передавало ИА Регнум, совет директоров Банка России 25 октября принял решение повысить ключевую ставку до 21% и допустил дальнейшее её повышение на ближайшем заседании. Ставку подняли на два процентных пункта. Нынешняя её величина является самой высокой в истории.
Также в сообщении регулятора было сказано, что уровень инфляции в России существенно выше прогнозного. По прогнозу ЦБ, в 2025 году инфляция снизится до уровня 4,5–5%, а в 2026 году и позднее будет находиться на уровне 4%.
Набиуллина отметила, что ЦБ РФ может дополнительно повысить ключевую ставку в декабре 2024 года. По её словам, Центробанк будет принимать решения исходя из поступающих данных об экономической ситуации в стране. В том числе речь идёт о сведениях, которые касаются темпов роста кредитования и инфляционных ожиданий.
Набиуллина подчеркнула, что максимальной точки для ключевой ставки не существует, поэтому смысла её обсуждать нет.