Москва, 25 октября, 2024, 16:14 — ИА Регнум. Центральный банк России может дополнительно повысить ключевую ставку в декабре 2024 года, сообщила 25 октября глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Мы допускаем возможность дополнительного повышения ставки», — сказала она в ходе пресс-конференции.

Набиуллина добавила, что Центробанк будет принимать решения, исходя из поступающих данных об экономической ситуации в стране. В том числе речь идёт о сведениях, которые касаются темпов роста кредитовая и инфляционных ожиданий.

Как передавало ИА Регнум, совет директоров Банка России 25 октября принял решение повысить ключевую ставку до 21% и допустил дальнейшее её повышение на ближайшем заседании. Ставку подняли на два процентных пункта. Нынешняя её величина является самой высокой в истории.

Также в сообщении регулятора было сказано, что уровень инфляции в России существенно выше прогнозного. По прогнозу ЦБ, в 2025 году инфляция снизится до уровня 4,5–5%, а в 2026 году и позднее будет находиться на уровне 4%.

13 сентября Банк России повысил ключевую ставку до 19% годовых, объяснив своё решение высоким инфляционным давлением. Зампредседателя ЦБ РФ Алексей Заботкин 14 октября заявил о возможном повышении ключевой ставки на заседании 25 октября.