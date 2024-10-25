Москва, 25 октября, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Максимальной точки для ключевой ставки не существует, поэтому смысла её обсуждать нет. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

ПРЕСС-СЛУЖБА БАНКА РОССИИ Эльвира Набиуллина

Главе Банка России на пресс-конференции задали вопрос, существует ли точка самой высокой ключевой ставки регулятора.

«Такой точки нет, поэтому говорить о её размере нет смысла», — ответила Набиуллина.

Как передавало ИА Регнум, совет директоров Банка России 25 октября принял решение повысить ключевую ставку до 21% и допустил дальнейшее её повышение на ближайшем заседании. Ставку подняли на два процентных пункта. Нынешняя её величина является самой высокой в истории.

Также в сообщении регулятора было сказано, что уровень инфляции в России существенно выше прогнозного. По прогнозу ЦБ, в 2025 году инфляция снизится до уровня 4,5–5%, а в 2026 году и позднее будет находиться на уровне 4%.

Набиуллина отметила, что ЦБ РФ может дополнительно повысить ключевую ставку в декабре 2024 года. По её словам, Центробанк будет принимать решения исходя из поступающих данных об экономической ситуации в стране. В том числе речь идёт о сведениях, которые касаются темпов роста кредитования и инфляционных ожиданий.