Минск, 24 октября, 2024, 16:57 — ИА Регнум. На Западе всё больше понимают необходимость переговоров с Россией для урегулирования украинского конфликта, но глава киевского режима Владимир Зеленский «упёрся» и противодействует началу таких переговоров, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Западные политики понимают, что в случае весьма вероятного поражения Украины они потеряют лицо, и потому всё чаще говорят о мире, отметил Лукашенко в интервью «Известиям».

«Если раньше мы говорили, что мир на Украине возможен при согласии США и Европы, коллективного Запада, англосаксов, то сейчас они хотят больше мира, чем Володя Зеленский. Он упёрся напрочь», — заявил президент Белоруссии.

На Западе не могут просто отказать Зеленскому в новой помощи, но всячески подталкивают его к согласию на переговоры, пояснил Лукашенко.

Как передавало ИА Регнум, западные политики всё чаще выступают с заявлениями о том, что конфликт на территории Украины завершится переговорами. В частности, 23 октября об этом сказал глава Пентагона Ллойд Остин.

16 октября Зеленский представил свой «план победы», первым пунктом которого является приглашение Украины в НАТО. Также план, в частности, предполагает «укрепление обороны» Украины, перенос боевых действий «на территорию России» и «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине.

В «плане победы» Зеленского заложено его намерение сыграть на желании Запада нанести стратегическое поражение России, отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он заявил, что Россия не примет никакого варианта, при котором Украина сохранит возможность использоваться Западом для создания прямых угроз РФ.

Задача-минимум Зеленского — резко повысить напряжённость в отношениях Запада и России, чтобы сорвать любые попытки диалога, а задача-максимум — спровоцировать прямое вступление армий стран НАТО в войну против РФ, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Денис Давыдов.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.