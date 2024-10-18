Москва, 18 октября, 2024, 15:39 — ИА Регнум. В «плане победы» главы киевского режима Владимира Зеленского заложено его намерение сыграть на желании Запада нанести стратегическое поражение России. Об этом 18 октября заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам заседания платформы «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия — Россия, Турция, Иран) по Южному Кавказу.

CHRISTOPHER NEUNDORF/EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Ну вот видите, «план победы», в нём заложена суть того, чего хочет Зеленский. Он хочет победить. Он хочет сыграть на том, что Запад грозится до сих пор нанести России стратегическое поражение на поле боя», — сказал Лавров.

Он отметил, что Россия не примет никакого варианта, при котором Украина сохранит возможность использоваться Западом для создания прямых угроз РФ.

По словам Лаврова, реалии на земле будут учитываться по мере того, как Запад продвигает свои концепции, терзается между поддержкой Зеленского и осознанием тупиковости этой линии.

Как передавало ИА Регнум, 16 октября Зеленский представил Верховной раде свой «план победы». Первым пунктом в нём он назвал приглашение Украины в НАТО, вторым — «укрепление обороны» с переносом боевых действий «на территорию России», третьим — «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине, четвёртым — совместную с Евросоюзом и США добычу украинских ценных ресурсов и пятым — использование украинских боевиков для укрепления обороны ЕС после завершения конфликта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала план Зеленского выколачиванием денег. По её словам, глава киевского режима также подталкивает Североатлантический альянс к прямому конфликту с Россией.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 18 октября заявил, что от представленного Зеленским «плана» бросает в дрожь. По словам главы венгерского правительства, Евросоюз при вступлении в конфликт не просчитал должным образом стратегию, и теперь нужно переходить к мирному урегулированию.

Профессор, военный политолог Василий Белозёров 16 октября заявил ИА Регнум, что «план победы» главы киевского режима неосуществим хотя бы из-за того, что ни один из украинских планов контрнаступлений не удалось воплотить в реальность. Эксперт подчеркнул, что Украина является для Запада только разменной картой.