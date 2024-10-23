Казань, 23 октября, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин приветствует усилия участников саммита БРИКС по урегулированию конфликта на Украине, заявил 23 октября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Александр Казаков/РИА Новости

Россия не воспринимает инициативы Индии и Китая по урегулированию украинского конфликта как давление, отметил Песков.

«Многие страны, действительно, изъявляют желание более активно способствовать процессу урегулирования, выражают готовность быть посредниками, что встречается с неизменным приветствием со стороны российского президента», — сказал пресс-секретарь президента в интервью НТВ.

Как передавало ИА Регнум, Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.

Первый заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри 22 октября сообщил журналистам, что премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе встречи с Путиным на полях проходящего в Казани саммита БРИКС рассказал ему о своих переговорах с руководителями киевского режима. Моди и Путин обменялись взглядами на продолжающийся конфликт на Украине, сказал Мисри.

Президент России ранее отмечал, что премьер Индии в каждом телефонном разговоре поднимает вопрос об урегулировании на Украине и высказывает соображения по этой теме. Российская сторона приветствует это и благодарна ему, подчеркнул президент.

В итоговой декларации саммита БРИКС в Казани будет отражена позиция стран объединения по конфликту на Украине, сообщил 22 октября помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков. Предложенная формулировка не вызвала возражений, отметил он.

Лидеры стран — членов БРИКС на саммите в Казани обсудят вопросы возможного расширения организации, обменяются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсудят сотрудничество в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов. В программе Путина — двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибыли на саммит.

Переговоры Путина с лидерами стран БРИКС отличились особой теплотой и дружеским настроем, отмечали участники встреч. Саммит и масштаб внимания к нему показывают, что теперь БРИКС, а не Запад определяет глобальную повестку, указывали наблюдатели.