Казань, 22 октября, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани рассказал ему о своих переговорах с руководителями киевского режима, сообщил журналистам первый заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри.

Егор Алеев/ ТАСС

Моди и Путин обменялись взглядами на продолжающийся конфликт на Украине, сказал Мисри.

«Премьер-министр повторил, что диалог и дипломатия являются путем к урегулированию конфликта. Он проинформировал президента Путина о своих взаимодействиях с украинским руководством и отметил, что Индия готова внести свой вклад в установление мира в регионе», — заявил первый замглавы МИД Индии.

Как передавало ИА Регнум, в ходе переговоров с Моди президент России заявил о динамичном развитии отношений двух стран. Эти отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнёрства, подчеркнул он. Глава российского государства также поблагодарил Моди за то, что он лично возглавил делегацию Индии на саммите. Премьер Индии в свою очередь назвал визит в Казань свидетельством дружбы двух стран и отметил, что Индия готова помочь в урегулировании конфликта на Украине.

Путин ранее отмечал, что Моди в каждом телефонном разговоре поднимает вопрос об урегулировании на Украине и высказывает соображения по этой теме. Российская сторона приветствует это и благодарна ему, подчеркнул президент.

В июле Моди посещал с визитом Москву, в августе — Киев. Перед этой поездкой он заявил, что урегулировать конфликт военным путём невозможно. Индия выступает за диалог и поиск дипломатического решения, добавил Моди.

Лидеры стран — членов БРИКС на саммите, который проходит в Казани 22–24 октября, обсудят вопросы возможного расширения организации, обменяются мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки, обсудят сотрудничество в сферах политики и безопасности, экономики и финансов, культурно-гуманитарных контактов. В программе Путина — двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибыли на саммит, включая Моди, председателя КНР Си Цзиньпина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.