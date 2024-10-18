Москва, 18 октября, 2024, 20:18 — ИА Регнум. Россия полностью доверяет премьер-министру Индии Нарендре Моди в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 18 октября на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС

Администрация Президента России

Отвечая журналисту на соответствующий вопрос, он напомнил, как перед этим говорил о напряжённости между Ираном и Израилем. Глава государства тогда отметил, что Россия готова выступить посредником, если это будет востребовано.

«То же самое касается наших друзей, которым мы полностью доверяем. Я имею в виду в данном случае премьер-министра господина Моди», — сказал Путин.

Он добавил, что индийский премьер в каждом телефонном разговоре поднимает вопрос об урегулировании на Украине и высказывает соображения по этой теме. Российская сторона приветствует это и благодарна ему, подчеркнул президент.

Как передавало ИА Регнум, на полях саммита БРИКС в Казани у Путина в том числе запланирована встреча с Моди. Лидеры стран договорились провести переговоры 22 октября.

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар в сентябре заявил, что республика является одной из немногих стран, которые могут вести диалог и с Россией, и с Украиной. Он напомнил, что Моди в июле совершил визит в Москву, а в августе посетил Киев.