Курск, 22 октября, 2024, 18:00 — ИА Регнум. В Курске арестовали семерых бойцов Вооружённых сил Украины, задержанных по подозрению в незаконном пересечении госграницы и стрельбе по мирным жителям. Такую меру пресечения им избрал суд по ходатайству следствия. Об этом 22 октября сообщили в Главном военном следственном управлении СКР.

Павел Лисицын/РИА Новости

Речь идёт о военнослужащих 202-го батальона 103-й бригады территориальной обороны Украины Анатолии Волошине, Владимире Аршулике, Сергее Караеве, Александре Дойчуке, Зиновии Сигериче, Андриане Кульбабе и Олеге Вовке. Уголовное дело в отношении них возбудили сразу по нескольким статьям УК РФ. Их подозревают в совершении теракта (ч. 2 ст. 205), незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222, п. «а» ч. 3 ст. 222.1, п. «а» ч. 3 ст. 222.2) и незаконном пересечении госграницы (ч. 3 ст. 322).

По данным следствия, украинские боевики, вооружённые стрелковым и крупнокалиберным оружием, в начале августа незаконно пересекли госграницу в Курской области.

«В целях устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов государственной власти, указанные лица неоднократно открывали огонь на поражение, как по российским военнослужащим, так и по мирному населению», ― говорится в сообщении следственного ведомства в Telegram-канале.

Уточняется, что украинские военные действовали в Кореневском районе, в том числе в сёлах Краснооктябрьское, Снагость и Комаровка. Их задержали в результате оперативно-разыскных мероприятий.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября Ленинский районный суд Курска отправил под стражу семерых военных ВСУ по подозрению в совершении особо тяжких преступлений. Согласно данным следствия, подозреваемые в августе 2024 года в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересекли российскую границу и участвовали в боевых действиях на территории Курской области.

В Курской области 21 октября задержали и арестовали двух бойцов ВСУ. Боевиков Виталия Панченко и Ивана Дмитракова подозревают в покушении на убийство, совершении теракта, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти и незаконном пересечении границы. Кроме того, Панченко подозревают в похищении человека и мародёрстве.

Украинские формирования атаковали Курскую область 6 августа. Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что ВС России продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию региона. По состоянию на 22 октября, общие потери ВСУ за время ведения боевых действий на данном направлении превысили 25,6 тыс. человек.