Курск, 21 октября, 2024, 16:40 — ИА Регнум. В Курской области задержали и арестовали двух бойцов ВСУ, ранее ставших фигурантами уголовных дел, возбуждённых в том числе по статьям о насилии в отношении представителей власти и теракте, сообщила 21 октября пресс-служба Следственного комитета.

Павел Лисицын/РИА Новости

Боевики Виталий Панченко и Иван Дмитраков подозреваются в покушении на убийство, совершении теракта, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей и незаконном пересечении границы, кроме того, Панченко подозревают в похищении человека и мародёрстве, сказано в сообщении.

«7 августа текущего года Панченко и Дмитраков (…) незаконно пересекли Государственную границу Российской Федерации. Находясь на территории нашей страны, в целях устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов государственной власти, указанные лица неоднократно открывали огонь на поражение как по российским военнослужащим, так и по мирному населению», — отметила пресс-служба.

Панченко и другие боевики ВСУ незаконно вывезли трёх граждан РФ на территорию Украины, сказано в сообщению. Позднее тот же подозреваемый похитил еду из магазина в Судже, отметила пресс-служба. В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий Панченко и Дмитраков были задержаны, суд заключил их под стражу, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба Следственного комитета отмечала, что число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Были возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье.

21 октября пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что ВС России продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области. Общие потери ВСУ за время ведения боевых действий на данном направлении превысили 25 400 человек.