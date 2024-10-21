Москва, 21 октября, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Украинские войска потеряли в Курской области более 25,4 тыс. бойцов и 169 танков, сообщает 21 октября Минобороны России в Telegram-канале.

Viacheslav Madiievskyi/Global Look Press

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял 25 420 военнослужащих, 169 танков, 84 боевые машины пехоты, 103 бронетранспортера, 977 боевых бронированных машин», — говорится в ежедневной сводке.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

Президент Владимир Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что речь идёт об очередном теракте со стороны Киева.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.