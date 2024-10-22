Курск, 22 октября, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Общие потери ВСУ за всё время ведения боевых действий в Курской области превысили 25,6 тыс. человек, сообщила 22 октября пресс-служба Минобороны РФ.

Александр Река/ТАСС

Также противник лишился сотен единиц военной техники, включая 172 танка и 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, сказано в сообщении.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял 25 662 военнослужащих, 172 танка, 89 боевых машин пехоты, 103 бронетранспортёра, 982 боевые бронированные машины, 675 автомобилей, 221 артиллерийское орудие, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США (и иную технику. — Прим. ред.)», — отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября пресс-служба военного ведомства также проинформировала, что в минувшие сутки в Курской области шестеро бойцов ВСУ сдались в плен. В указанный период были отражены две контратаки противника. Потери ВСУ за сутки превысили 340 человек.

«Курская авантюра» киевского режима отдалила перспективы урегулирования конфликта на территории Украины, заявил 21 октября постпред России при ООН Василий Небензя. Глава МИД РФ Сергей Лавров в тот же день подчеркнул, что специальная военная операция может закончиться только победой России.

Задача-минимум лидера киевского режима Владимира Зеленского — резко повысить напряжённость в отношениях Запада и России, чтобы сорвать любые попытки диалога, а задача-максимум — спровоцировать прямое вступление армий стран НАТО в войну против РФ, отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Денис Давыдов.