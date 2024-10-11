Курск, 11 октября, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Курска отправил под стражу семь военных Вооружённых сил Украины (ВСУ) по подозрению в совершении особо тяжких преступлений. Об этом сообщила пресс-служба судов региона.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Ленинским районным судом г. Курска рассмотрены ходатайства Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ об избрании меры пресечения в отношении еще семи военнослужащих ВСУ», — говорится в Telegram-канале пресс-службы.

Перед этим, днём 11 октября, суд арестовал двух граждан Украины по подозрению в совершении совокупности преступлений, в том числе особо тяжких, представляющих общественную опасность.

Согласно данным следствия, подозреваемые в августе 2024 в составе вооруженных формирований Украины незаконно пересекли российскую границу и участвовали в боевых действиях на территории Курской области.

Как передавало ИА Регнум, 13 сентября СК России возбудил уголовное дело против генерала ВСУ Дмитрия Красильникова, причастного к совершению преступлений на территории Курской области.

Согласно информации следствия, военные 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 61-й отдельной механизированной бригады, а также других подразделений ВСУ под руководством Красильникова незаконно пересекли границу России и атаковали жилые дома и гражданскую инфраструктуру с помощью ракет и беспилотников.

До этого стало известно, что во время нападения на Курскую область украинские боевики обстреливали и грабили машины мирных жителей.