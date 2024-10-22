Рио-де-Жанейро, Бразилия, 22 октября, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Репортажи иностранных журналистов, незаконно проникших в Курскую область, оправдывают вторжение украинских войск на территорию России, сопровождавшееся расстрелами мирных людей, грабежами и насилием. Об этом генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил 22 октября на полях первого саммита глав прокурорских служб «Группы двадцати» (G20) в Рио-де-Жанейро.

Он отметил, что иностранные журналисты находились в курском приграничье и вели там съёмки без разрешения российских властей. В отношении них возбуждены несколько уголовных дел. Преследование осуществляется в чётком соответствии с нормами российского законодательства и международного права.

«Их целями являлись съёмка и размещение в иностранных СМИ репортажей, оправдывающих и даже героизирующих действия украинских военных по нападению на территорию нашей страны», — подчеркнул Краснов.

Он добавил, что бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) после вторжения расстреливали мирное население, грабили дома, социальные и торговые объекты, а также отметились другими актами насилия и варварского поведения.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что иностранных журналистов сопроводили в Курскую область с украинской стороны границы, чтобы они выдавали несоответствующую действительности информацию в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа подразделения ВСУ вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

По данным Минобороны РФ на 22 октября, ВСУ потеряли более 25,6 тыс. бойцов и 172 танка за время боевых действий на курском направлении.

Президент Владимир Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. В МИД подчеркнули, что речь идёт об очередном теракте со стороны Киева.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.