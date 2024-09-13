Москва, 13 сентября, 2024, 06:56 — ИА Регнум. Несколько тысяч мирных жителей признали потерпевшими по делу о нападении Вооружённых сил Украины на Курскую область. Об этом заявил представитель военных следственных органов СК России подполковник юстиции Дмитрий Горяченков.

ИА Регнум Курская область, Рюмшюссель

«В рамках расследования уголовного дела допрошены и признаны потерпевшими несколько тысяч мирных граждан, пострадавших от противоправных действий воинских формирований Украины», — сказал он в беседе с ТАСС.

Следователи собрали по делу более 200 томов.

Как сообщало ИА Регнум, жители приграничных районов Курской области дали показания о зверствах и бесчинствах со стороны военных ВСУ во время вторжения. По словам граждан, ВСУ стреляли по домам, автомобилям, использовали для этого FPV-дроны.

Украинские войска в Курской области создавали подобия концентрационных лагерей для мирных жителей, указал в докладе посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. ВСУ использовали жителей региона, чтобы иностранные журналисты, незаконно прибывшие на российскую территорию, снимали пропагандистские сюжеты. В частности, в подвалы интерната в Судже согнали от 70 до 100 мирных граждан, которых «подвергали моральному насилию» и снимали.