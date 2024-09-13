Тысячи жителей признали потерпевшими по делу об атаке на Курскую область
Тысячи жителей признали потерпевшими по делу об атаке ВСУ на Курскую область
Москва, 13 сентября, 2024, 06:56 — ИА Регнум. Несколько тысяч мирных жителей признали потерпевшими по делу о нападении Вооружённых сил Украины на Курскую область. Об этом заявил представитель военных следственных органов СК России подполковник юстиции Дмитрий Горяченков.
«В рамках расследования уголовного дела допрошены и признаны потерпевшими несколько тысяч мирных граждан, пострадавших от противоправных действий воинских формирований Украины», — сказал он в беседе с ТАСС.
Следователи собрали по делу более 200 томов.
Как сообщало ИА Регнум, жители приграничных районов Курской области дали показания о зверствах и бесчинствах со стороны военных ВСУ во время вторжения. По словам граждан, ВСУ стреляли по домам, автомобилям, использовали для этого FPV-дроны.
Украинские войска в Курской области создавали подобия концентрационных лагерей для мирных жителей, указал в докладе посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. ВСУ использовали жителей региона, чтобы иностранные журналисты, незаконно прибывшие на российскую территорию, снимали пропагандистские сюжеты. В частности, в подвалы интерната в Судже согнали от 70 до 100 мирных граждан, которых «подвергали моральному насилию» и снимали.