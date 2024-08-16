Москва, 17 августа, 2024, 00:08 — ИА Регнум. Журналистов итальянской гостелерадиокомпании Rai сопроводили в Курскую область с украинской стороны границы, вероятно, выдавать несоответствующую действительности информацию в регионе. К такому выводу пришла официальный представитель МИД Мария Захарова.

ИА Регнум

В эфире канала «Россия 24» дипломат отметила, что уже имеется огромное количество развенчанных материалов, написанных западниками, поэтому возникла «такая комбинация в виде вывоза итальянских журналистов на место и присутствия там».

По словам Захаровой, таким образом сотрудники Rai выдавали за правду то, что придумывали в своих материалах якобы с места событий, иначе бы им точно никто не поверил.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа посла Италии в России Чечилию Пиччони вызвали в МИД РФ из-за незаконного проникновения журналистов телерадиокомпании Rai в Курскую область для освещения нападения ВСУ на российский регион. Послу был выражен решительный протест. В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что действия репортёров попадают под статью Уголовного кодекса.