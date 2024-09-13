Москва, 13 сентября, 2024, 15:04 — ИА Регнум. СК России возбудил уголовное дело против генерала Вооружённых сил Украины (ВСУ) Дмитрия Красильникова, причастного к совершению преступлений на территории Курской области. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

(сс) Настя Федченко/Новинарня. wikipedia.org Дмитрий Красильников

«Главным военным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении командира оперативно-тактического управления «Северск» вооружённых формирований Украины генерал-майора Дмитрия Красильникова», — сказано в сообщении ведомства.

Согласно информации следствия, военные 22-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 61-й отдельной механизированной бригады, а также других подразделений ВСУ под руководством Красильникова незаконно пересекли границу России и атаковали жилые дома и гражданскую инфраструктуру с помощью ракет и беспилотников.

Помимо этого, украинские военные разместили взрывчатку на автодорогах для того, чтобы помешать мирному населению эвакуироваться из районов, затронутых боевыми действиями.

«В результате преступных действий Красильникова погибли и ранены значительное количество гражданских лиц, уничтожены и повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, автотранспорт», — отмечает СК.

Вместе с этим ведомство сообщило об объявлении Красильникова в розыск. В свою очередь суд заочно приговорил военного к аресту.

Как передавало ИА Регнум, ранее представитель военных следственных органов СК России подполковник юстиции Дмитрий Горяченков сообщил, что жители приграничных районов Курской области дали показания о преступлениях со стороны военных Вооружённых сил Украины во время вторжения. По свидетельствам местных жителей, ВСУ стреляли по домам, автомобилям, использовали для этого FPV-дроны.

До этого стало известно, что во время нападения на Курскую область украинские боевики обстреливали и грабили машины мирных жителей. Мародёрство есть на кадрах разведывательного дрона у бойцов 44-го армейского корпуса.

Украинские войска в Курской области создавали подобия концентрационных лагерей для мирных жителей, говорится в докладе посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника.

Отмечается, что информацию о действиях Вооружённых сил Украины на захваченных территориях предоставили свидетели и собрал штаб Российского Красного Креста в Курске, куда обращались родственники пропавших людей.