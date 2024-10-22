Москва, 22 октября, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Российские банки с начала года сумели предотвратить 30 млн попыток мошеннических списаний денежных средств и не допустить хищения более 4 трлн рублей. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По этому году цифры тоже достаточно впечатляющие. По количеству попыток, которые банки предотвратили на своей стороне, эта цифра составляет уже 30 млн», — сказал он.

Уваров уточнил, что этот показатель уже вышел на уровень 2023 года, хотя год ещё не закончился. Директор добавил, что общая сумма предотвращённых хищений составила около 4,3 трлн рублей.

Как передавало ИА Регнум, 21 октября в ЦБ рассказали, как оспорить кредит, взятый мошенниками на ваше имя через Госуслуги. Банк России также дал пользователям Госуслуг несколько рекомендаций по минимизации рисков финансового мошенничества. Среди способов защиты — использование сложных паролей, установка двухфакторной аутентификации, установка контрольного вопроса или уведомлений о входе в систему.

По данным Генпрокуратуры РФ, было совершено 620 млн блокировок звонков с мошеннических номеров, что позволило предотвратить хищение порядка 6 трлн рублей.

В прокуратуре Москвы сообщили, что телефонные аферисты изобрели новую схему мошенничества, которая связана с заменой полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), от неё уже пострадала московская пенсионерка, она потеряла более 5 млн рублей.

МВД предупредило о том, что мошенники стали удалённо подключаться к гаджетам российских граждан, посылая на них фальшивую выписку из амбулаторной карты. Они распространяют программное обеспечение для дальнейшего шпионажа под видом медицинских файлов, эта шпионская программа даёт возможность киберпреступникам удалённо управлять цифровыми устройствами и похищать с них данные.

Кроме того, мошенники начали применять поддельные приказы Федеральной службы безопасности. В рамках этой схемы используются и дипфейки, созданные нейросетями, которые используют не только «липовые» документы и телефонные номера, но и имитацию голоса и даже изображения.