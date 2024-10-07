Санкт-Петербург, 7 октября, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Полиция выявила в Санкт-Петербурге использование мошенниками поддельных приказов управления ФСБ России, сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области 7 октября.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Мошенники в Санкт-Петербурге использовали поддельные приказы УФСБ. Это один из вариантов мошеннической схемы — «звонок от руководителя», — отмечено в посте.

Также указано, что в рамках этой схемы используются и дипфейки, созданные нейросетями, которые используют не только «липовые документы» и телефонные номера, но и имитацию голоса, и даже изображения. Согласно информации в публикации, с помощью психологического воздействия на жертву мошенники могут похитить денежные средства или важную информацию.

Как передавало ИА Регнум, 25 сентября глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что мошенники используют дипфейки от имени МВД. По его словам, в соцсетях распространялся фальшивый видеоролик о работе оперативных подразделений МВД, который был маркирован логотипом министерства и выглядел как подлинный. Также министр особо подчеркнул важность повышения общей цифровой грамотности населения России для обеспечения безопасности в киберпространстве и для борьбы с такого рода IT-преступлениями.

25 сентября эксперты предупредили россиян о крупной волне мошеннических атак с использованием дипфейков. Заведующий лабораторией РАНХиГС Геннадий Слышкин отметил, что причины, которыми обусловлен данный прогноз, носят как технологический, так и политический характер. Он также добавил, что программы для создания дипфейков стали более доступными. Из-за этого сокращается срок обучения сотрудников соответствующих кол-центров. Также эксперт предположил, что волна мошеннических атак будет связана с финансовым кризисом на Украине. По его словам, для аферистов поступления от мошенничества являются хорошей «денежной подпиткой».

В середине июля появилась информация о том, что в России существенно возросло число телефонных звонков от мошенников, которые представляются сотрудниками коммунальных служб.