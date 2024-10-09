Москва, 9 октября, 2024, 19:32 — ИА Регнум. Полиция предупредила россиян о том, что мошенники стали удалённо подключаться к гаджетам российских граждан, посылая на них фальшивую выписку из амбулаторной карты. Об этом сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мошенники распространяют программное обеспечение для дальнейшего шпионажа под видом медицинских файлов. На устройство потенциальной жертвы загружается отвлекающий документ — некая выписка из амбулаторной карты. Параллельно идёт скрытая установка загрузчика, а затем и агента шпионажа»,— отмечено в посте.

Уточняется, что эта шпионская программа даёт возможность киберпреступникам удалённо управлять цифровыми устройствами и похищать с них данные.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября в МВД сообщили, что мошенники начали применять поддельные приказы Федеральной службы безопасности (ФСБ). Также уточнялось, что в рамках этой схемы используются и дипфейки, созданные нейросетями, которые используют не только «липовые документы» и телефонные номера, но и имитацию голоса, и даже изображения. Согласно информации в публикации, с помощью психологического воздействия на жертву мошенники могут похитить денежные средства или важную информацию.

25 сентября глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что мошенники используют дипфейки от имени МВД. По его словам, в соцсетях распространялся фальшивый видеоролик о работе оперативных подразделений МВД, который был маркирован логотипом министерства и выглядел как подлинный. Также министр особо подчеркнул важность повышения общей цифровой грамотности населения России для обеспечения безопасности в киберпространстве и для борьбы с такого рода IT-преступлениями.

25 сентября эксперты предупредили россиян о крупной волне мошеннических атак с использованием дипфейков. Заведующий лабораторией РАНХиГС Геннадий Слышкин отметил, что причины, которыми обусловлен данный прогноз, носят как технологический, так и политический характер. Он также добавил, что программы для создания дипфейков стали более доступными. Из-за этого сокращается срок обучения сотрудников соответствующих кол-центров. Также эксперт предположил, что волна мошеннических атак будет связана с финансовым кризисом на Украине. По его словам, для аферистов поступления от мошенничества являются хорошей «денежной подпиткой».

В середине июля появилась информация о том, что в России существенно возросло число телефонных звонков от мошенников, которые представляются сотрудниками коммунальных служб.