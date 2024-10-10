Москва, 10 октября, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Было совершено 620 млн блокировок звонков с мошеннических номеров, что позволило предотвратить хищение денежных средств в размере порядка 6 трлн рублей, сообщили на сайте Генпрокуратуры РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

10 октября состоялось координационное совещание по вопросам противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, цифровой валюты и компьютерной информации, председателем которого выступил генпрокурор РФ Игорь Краснов. На совещании он подвёл итоги борьбы с киберпреступностью в 2023 году и первых восьми месяцев 2024 года. По его словам, общее число выявленных противоправных деяний за этот период составило более 1,1 млн.

«В результате системных организационных и технических мер межведомственного характера отражены миллионы попыток совершения операций без добровольного согласия клиента (34 млн за 2023 г.) и блокировок звонков с мошеннических номеров (свыше 620 млн). Это позволило не допустить хищения порядка 6 трлн рублей. Совместными мерами в 2023 г. ограничен доступ к более чем 4 тыс. сайтов, распространяющих сведения о деятельности финансовых пирамид», — приводятся в публикации на сайте слова Краснова.

В материале отмечается, что доля коммуникаций мошенников с жертвами преступлений с помощью «подменной» телефонии снизилась с 30% до 2% от общего числа соединений, поэтому сейчас практически полностью исключены атаки на номера российских абонентов из-за рубежа.

Краснов также призвал обеспечить российские оперативные и следственные подразделения необходимым ПО, оборудованием и квалифицированными специалистами.

Как передавало ИА Регнум, 10 октября в прокуратуре Москвы сообщили, что телефонные аферисты изобрели новую схему мошенничества, которая связана с заменой полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), от неё уже пострадала московская пенсионерка, она потеряла более 5 млн рублей.

9 октября МВД предупредило о том, что мошенники стали удалённо подключаться к гаджетам российских граждан, посылая на них фальшивую выписку из амбулаторной карты. Согласно информации министерства, мошенники распространяют программное обеспечение для дальнейшего шпионажа под видом медицинских файлов, эта шпионская программа даёт возможность киберпреступникам удалённо управлять цифровыми устройствами и похищать с них данные.

7 октября в МВД сообщили, что мошенники начали применять поддельные приказы Федеральной службы безопасности (ФСБ). Также уточнялось, что в рамках этой схемы используются и дипфейки, созданные нейросетями, которые используют не только «липовые документы» и телефонные номера, но и имитацию голоса, и даже изображения. Согласно информации от пресс-службы министерства, с помощью психологического воздействия на жертву мошенники могут похитить денежные средства или важную информацию.

25 сентября глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что мошенники используют дипфейки от имени МВД. По его словам, в соцсетях распространялся фальшивый видеоролик о работе оперативных подразделений МВД, который был маркирован логотипом министерства и выглядел как подлинный. Также министр особо подчеркнул важность повышения общей цифровой грамотности населения России для обеспечения безопасности в киберпространстве и для борьбы с такого рода IT-преступлениями.

25 сентября эксперты предупредили россиян о крупной волне мошеннических атак с использованием дипфейков. Заведующий лабораторией РАНХиГС Геннадий Слышкин отметил, что причины, которыми обусловлен данный прогноз, носят как технологический, так и политический характер. Он также добавил, что программы для создания дипфейков стали более доступными. Из-за этого сокращается срок обучения сотрудников соответствующих кол-центров. Также эксперт предположил, что волна мошеннических атак будет связана с финансовым кризисом на Украине. По его словам, для аферистов поступления от мошенничества являются хорошей «денежной подпиткой».

В середине июля появилась информация о том, что в России существенно возросло число телефонных звонков от мошенников, которые представляются сотрудниками коммунальных служб.