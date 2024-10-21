Москва, 21 октября, 2024, 15:45 — ИА Регнум. Банк России опубликовал подробную инструкцию, как оспорить кредит, взятый мошенниками на ваше имя через Госуслуги. Пост был опубликован в Telegram-канале регулятора.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Госуслуги надёжно защищены, но преступники используют разные хитрости, чтобы получить доступ к чужому аккаунту. Их цель — взять на человека кредит или заём и украсть эти деньги», — отмечено в посте.

Согласно материалу, сперва нужно запросить свою кредитную историю либо через Госуслуги, либо через Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ). Если человек знает свой код субъекта кредитной истории, справку из ЦККИ можно запросить через сайт ЦБ, сам код указан в ранее выданных кредитных договорах. Если же код неизвестен ввиду отсутствия займов, то его можно узнать его через любой банк, микрофинансовую организацию (МФО) или бюро кредитных историй.

Далее необходимо запросить выписку кредитной истории, которую можно абсолютно бесплатно получить дважды за год. Уточняется, что информация в ней обновляется в течение двух рабочих дней. Если выяснится, что в истории есть заём, который вы не оформляли, стоит написать об этом в заявлении к банку или МФО. Можно также запросить подтверждающие документы, на основе которых были выданы денежные средства. После этого будет проведено внутреннее расследование.

Также Банком России рекомендуется обратиться с заявлением о мошенничестве в полицию, приложив копию заявления в финансовую организацию и все имеющиеся документы, а также предоставив информацию о своей непричастности к займу. После этого финансовая организация обязана дать ответ в течение 15 рабочих дней, после чего долг может быть аннулирован, а может прийти отказ. Подчёркивается, что ЦБ России проверит, правильной ли была процедура рассмотрения обращения клиента. Тем не менее вопрос о финальном списании долга может быть решён только через суд.

Банк России дал пользователям Госуслуг несколько рекомендаций по минимизации рисков финансового мошенничества. Среди способов защиты — использование сложных паролей, установка двухфакторной аутентификации, установка контрольного вопроса или уведомлений о входе в систему.

Как передавало ИА Регнум, по данным Генпрокуратуры РФ, было совершено 620 млн блокировок звонков с мошеннических номеров, что позволило предотвратить хищение порядка 6 трлн рублей.

В прокуратуре Москвы сообщили, что телефонные аферисты изобрели новую схему мошенничества, которая связана с заменой полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), от неё уже пострадала московская пенсионерка, она потеряла более 5 млн рублей.

МВД предупредило о том, что мошенники стали удалённо подключаться к гаджетам российских граждан, посылая на них фальшивую выписку из амбулаторной карты. Они распространяют программное обеспечение для дальнейшего шпионажа под видом медицинских файлов, эта шпионская программа даёт возможность киберпреступникам удалённо управлять цифровыми устройствами и похищать с них данные.

Кроме того, мошенники начали применять поддельные приказы Федеральной службы безопасности. В рамках этой схемы используются и дипфейки, созданные нейросетями, которые используют не только «липовые документы» и телефонные номера, но и имитацию голоса, и даже изображения.