Москва, 10 октября, 2024, 16:23 — ИА Регнум. Телефонные аферисты изобрели новую схему мошенничества, которая связана с заменой полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), от неё уже пострадала московская пенсионерка, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы 10 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Новая схема телефонных аферистов: мошенники представляются сотрудниками страховых компаний и сообщают ложную информацию о необходимости замены полиса ОМС. Именно такое предложение поступило 66-летней женщине от звонившего лжестраховщика. Незнакомец сообщил о проводимой программе по замене полисов ОМС и попросил продиктовать код, поступивший по смс», — отмечено в посте.

Уточняется, что после этого в дело вступили фальшивые сотрудники финмониторинга и правоохранительных органов, которые сообщили женщине, что её аккаунт на госуслугах взломан, персональные данные украдены, а также зафиксированы попытки снятия денег и получения кредитов. В итоге пожилая женщина потеряла более 5 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, 9 октября МВД предупредило о том, что мошенники стали удалённо подключаться к гаджетам российских граждан, посылая на них фальшивую выписку из амбулаторной карты. Согласно информации министерства, мошенники распространяют программное обеспечение для дальнейшего шпионажа под видом медицинских файлов, эта шпионская программа даёт возможность киберпреступникам удалённо управлять цифровыми устройствами и похищать с них данные.

7 октября в МВД сообщили, что мошенники начали применять поддельные приказы Федеральной службы безопасности (ФСБ). Также уточнялось, что в рамках этой схемы используются и дипфейки, созданные нейросетями, которые используют не только «липовые документы» и телефонные номера, но и имитацию голоса, и даже изображения. Согласно информации от пресс-службы министерства, с помощью психологического воздействия на жертву мошенники могут похитить денежные средства или важную информацию.

25 сентября глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что мошенники используют дипфейки от имени МВД. По его словам, в соцсетях распространялся фальшивый видеоролик о работе оперативных подразделений МВД, который был маркирован логотипом министерства и выглядел как подлинный. Также министр особо подчеркнул важность повышения общей цифровой грамотности населения России для обеспечения безопасности в киберпространстве и для борьбы с такого рода IT-преступлениями.

25 сентября эксперты предупредили россиян о крупной волне мошеннических атак с использованием дипфейков. Заведующий лабораторией РАНХиГС Геннадий Слышкин отметил, что причины, которыми обусловлен данный прогноз, носят как технологический, так и политический характер. Он также добавил, что программы для создания дипфейков стали более доступными. Из-за этого сокращается срок обучения сотрудников соответствующих кол-центров. Также эксперт предположил, что волна мошеннических атак будет связана с финансовым кризисом на Украине. По его словам, для аферистов поступления от мошенничества являются хорошей «денежной подпиткой».

В середине июля появилась информация о том, что в России существенно возросло число телефонных звонков от мошенников, которые представляются сотрудниками коммунальных служб.