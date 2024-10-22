Бишкек, 22 октября, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Погибший при крушении грузового самолёта Ил-76 в Судане Виктор Гранов не имеет отношения к системе аэропортов Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Манас в Бишкеке.

Global Look Press

«Документы ОАО «Международный аэропорт Манас», найденные при крушении самолета в Судане, принадлежали сотруднику компании Airline Transport Incorporation FZC Виктору Гранову. <…> Он являлся гражданином России и не являлся сотрудником самого аэропорта Манас», — сказано в Telegram-канале воздушной гавани.

Ранее в СМИ появилась информация о наличии у Гранова пластикового пропуска аэропорта.

В пресс-службе объяснили, что пропуск Гранов получил будучи приглашённым лётчиком и в мае 2024 года должен был перегнать самолёт Ан-12 из аэропорта Манас в аэропорт Ош, однако перегон он не совершил в связи со своей занятостью.

«Отметим, что такие тархетки ОАО «МАМ» выдает не только своим сотрудникам, но и всем компаниям, кто сотрудничает с аэропортом на основании заключенного договора, чтобы у людей был беспрепятственный доступ к аэровокзалу и перрону аэропорта для выполнения своих рабочих обязанностей», — добавили в пресс-службе аэропорта.

Как передавало ИА Регнум, 21 октября около 03:00 мск грузовой самолёт Ил-76, в состав экипажа которого входили россияне, сбили военные «Сил быстрого реагирования», выступающие против правительства Судана. Все находившиеся на борту воздушного судна погибли.

Зона крушения находилась в охваченном боями Дарфуре. Борт направили для оказания помощи другому самолёту ОАЭ. Представители «Сил быстрого реагирования» ранее утверждали, что сбили Ил-76 «по ошибке». Позднее местные СМИ опубликовали кадры предположительно момента падения воздушного судна. Среди членов экипажа были граждане России и Киргизии, число пострадавших и жертв не уточняется.

Грузовой самолёт Ил-76 компании Airline Transport Incorporation FZC зарегистрирован в ОАЭ. Авиалайнер перевозил инженерное оборудование, запчасти из Арабских Эмиратов в африканский Чад.

На месте падения самолёта обнаружили документы главного инженера компании Виктора Гранова. Позднее нашли документы 33-летнего Антона Селиванца. Он родом из города Туймазы в Башкирии, работал авиаинженером. У него остались жена и дочь.