Хартум, 21 октября, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Появились кадры с моментом падения грузового самолёта в Судане, на борту которого могли быть россияне. Соответствующее видео опубликовали "Известия".

Кадр из видео

На кадрах видно, как самолёт, предположительно, подвергся обстрелу. Далее в ролике можно рассмотреть, как обломки горящего самолёта лежат на земле.

По предварительным данным, самолёт следовал в ОАЭ, а среди членов экипажа были граждане России и Киргизии, сказано в сообщении. Число пострадавших и жертв не уточняется.

Как сообщалось ранее, 21 октября посольство России в Судане проинформировало, что вместе с местными властями проверяет информацию о потерпевшем крушении грузового самолёте, на борту которого в качестве членов экипажа могли находиться россияне. Ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре, отметили дипломаты.

Ранее ИА Регнум передавало, что девять человек, в том числе четыре солдата, погибли в результате крушения гражданского транспортного самолёта в аэропорту Порт-Судан. В заявлении военных уточнялось, что самолёт потерпел крушение из-за «технической неисправности» при взлёте.