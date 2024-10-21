Хартум, 21 октября, 2024, 20:41 — ИА Регнум. Все находившиеся на борту сбитого в Судане грузового самолёта с россиянами погибли, сообщили «Известия» со ссылкой на осведомлённый источник.

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Инцидент произошёл 21 октября около 3:00 мск, сказано также в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее посольство России в Судане сообщило, что вместе с местными властями проверяет информацию о потерпевшем крушении грузового самолёте, на борту которого в качестве членов экипажа могли находиться россияне. Ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре, отмечалось в сообщении.

Представители сражающихся с правительством Судана «Сил быстрого реагирования» ранее утверждали, что сбили грузовой самолёт Ил-76, в состав экипажа которого якобы входили россияне. Позднее местные СМИ опубликовали кадры предположительно момента падения данного воздушного судна.