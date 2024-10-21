Хартум, 21 октября, 2024, 21:35 — ИА Регнум. Сбитый в Судане грузовой Ил-76 с гражданами России на борту летел на помощь повреждённому самолёту ОАЭ, сообщил 21 октября Telegram-канал Shot со ссылкой на осведомлённый источник.

По этим данным, Ил-76 принадлежал компании Airline Transport Incorporation FZC, которая базируется в ОАЭ. Самолёт перевозил инженерную помощь из ОАЭ в Республику Чад.

Воздушное судно было направлено для оказания помощи другому самолёту ОАЭ, который в начале октября был повреждён при посадке в Западном Кордофане, сказано в сообщении. У этого лайнера были повреждены в том числе двигатели.

Ил-76 перевозил запасные части и инженеров и был «по ошибке» был сбит Силами быстрого реагирования Судана, отмечается также в материале.

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