Хартум, 21 октября, 2024, 22:49 — ИА Регнум. Паспорт уроженца города Туймазы в Республике Башкирия обнаружили на месте крушения сбитого в Судане грузового самолёта Ил-76. Об этом 21 октября сообщил Telegram-канал Mash.

Иван Шилов ИА Регнум ИЛ-76

По данным источника, 33-летний Антон С. вместе с другим россиянином Виктором Грановым летел чинить самолёт ОАЭ с военной помощью, который в начале октября в результате неудачного приземления повредил шасси и двигатели.

На борту сбитого Ил-76 находились запасные части и инструменты для планируемого ремонта.

Как передавало ИА Регнум, 21 октября около 03:00 мск грузовой самолёт Ил-76, в состав экипажа которого входили россияне, сбили представители сражающихся с правительством Судана «Сил быстрого реагирования». Зона крушения находилась в охваченном боями Дарфуре. Все находившиеся на борту грузового самолёта погибли, сообщили «Известия».

Ил-76 принадлежал компании Airline Transport Incorporation FZC, которая базируется в ОАЭ. Самолёт перевозил инженерную помощь из ОАЭ в Республику Чад. Воздушное судно направили для оказания помощи другому самолёту ОАЭ, который в начале октября был повреждён при посадке в Западном Кордофане. У этого лайнера пострадали в том числе двигатели.