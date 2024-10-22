Москва, 22 октября, 2024, 10:35 — ИА Регнум. США и созданный ими евроатлантический мир — это королевство кривых зеркал, заявил вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев в своём Telegram-канале. Его слова стали ответом на реакцию Запада на итоги референдума в Молдавии по поводу вступления республики в Евросоюз.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Даже если принять на веру результаты, на выходе всё равно ровно 50/50. Общество разделилось, референдум не выявил окончательного решения. Но это решение Западом сейчас цинично и нагло фабрикуется вдогонку и за молдавский народ. По заявлению пресс-службы Госдепа США, проведённый референдум гарантирует курс Молдавии в Евросоюз. Вот так, гарантирует», — написал он в посте.

Косачев также отметил, что в заявлении Госдепа используется то термин Евросоюз, то Европа, хотя эти понятия не тождественны. Подобную подмену понятий политик и назвал «королевством кривых зеркал».

Как передавало ИА Регнум, в Молдавии 20 октября состоялись выборы президента страны и референдум по вопросу о присоединении республики к Евросоюзу (ЕС). В ЦИК Молдавии заявили, что явка на выборах составила 51,67%.

По итогам обработки 100% бюллетеней конституционного республиканского референдума против вступления Молдавии в Европейский союз выступили 62,56% жителей Приднестровья от общего числа проголосовавших. В Гагаузии по итогам обработки 100% бюллетеней референдума против высказались 94,84% избирателей. При этом присоединение к ЕС поддержали только в девяти из 36 районов Молдавии.

Кандидат в президенты Молдавии Ион Кику обвинил организаторов выборов в неправильном проведении процедуры. Он отметил, что на выборах замечены случаи откровенной фальсификации, в том числе через систему голосования, когда в списках находили уже умерших людей. По его словам, жалобы по этому поводу, поданные в Центральную избирательную комиссию Молдавии и соответствующие инстанции, были проигнорированы.

После обработки 100% бюллетеней стало известно, что за поправки к конституции Молдавии о необратимости курса на присоединение к ЕС на референдуме проголосовало 50,46% избирателей.