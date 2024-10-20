Кишинёв, 21 октября, 2024, 02:55 — ИА Регнум. По итогам обработки 100% протоколов в Гагаузии на референдуме по вопросу о вступления Молдавии в ЕС 94,84% избирателей в этой автономии выступили против такого шага. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны.

Иван Шилов ИА Регнум Гагаузия Молдова

Участникам референдуме вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Молдавии в Европейский союз?» За вступление в ЕС высказались 5,16% жителей Гагаузии, участвовавших в голосовании.

Как сообщало ИА Регнум, референдум прошёл в стране 20 октября. Ранее молдавский ЦИК объявил, что после обработки 82,5% протоколов выяснилось, что 54,85% граждан проголосовали против на референдуме вступления республики в ЕС. В поддержку евроинтеграции выступили 45,15% голосовавших.

Также в Молдавии состоялся первый тур выборов. Лидером голосования стала действующий глава государства Майя Санду. Она набрала набрала 37% голосов после обработки 90% бюллетеней. Санду пообещала, что озвучит свои свои дальнейшие шаги после оглашения окончательных итогов выборов и референдума.

Поскольку ни один из кандидатов не набирал на выборах более 50% голосов, 3 ноября должен пройти второй тур.