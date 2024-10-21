Кишинёв, 21 октября, 2024, 18:52 — ИА Регнум. За поправки в Конституцию Молдавии о необратимости курса на присоединение к ЕС на референдуме проголосовало 50,46% избирателей. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии со ссылкой на предварительные данные после подсчёта 100% бюллетеней.

Родион Прока/РИА Новости

«Поправки поддержали на референдуме 50,46% проголосовавших, против высказались 49,54%», — проинформировали в ЦИК.

Согласно данным избиркома, за проголосовали 751 235 избирателей, против — 737 639.

Как передавало ИА Регнум, в Молдавии 20 октября состоялись выборы президента страны и референдум по вопросу о присоединении республики к Евросоюзу (ЕС). В ЦИК Молдавии заявили, что явка на выборах составила 51,67%.

По итогам обработки 100% бюллетеней конституционного республиканского референдума против вступления Молдавии в Европейский союз выступили 62,56% жителей Приднестровья от общего числа проголосовавших. В Гагаузии по итогам обработки 100% бюллетеней референдума против высказались 94,84% избирателей. При этом присоединение к ЕС поддержали только в девяти из 36 районов Молдавии.

Кандидат в президенты Молдавии Ион Кику обвинил организаторов выборов в неправильном проведении процедуры. Он отметил, что на выборах замечены случаи откровенной фальсификации, в том числе через систему голосования, когда в списках находили уже умерших людей. По его словам, жалобы по этому поводу, поданные в Центральную избирательную комиссию Молдавии и соответствующие инстанции, были проигнорированы.