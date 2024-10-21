Тирасполь, 21 октября, 2024, 03:33 — ИА Регнум. По итогам обработки 100% бюллетеней конституционного республиканского референдума против вступления Молдавии в Европейский союз выступили 62,56% жителей Приднестровья от общего числа проголосовавших. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Молдавии.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровье

Вопрос, который был задан избирателям на референдуме, звучал следующим образом: «Поддерживаете ли вы изменение Конституции с целью вступления Молдавии в Европейский союз?»

На 30 избирательных участках проголосовали более 15,5 тыс. жителей непризнанной республики. В поддержку вступления Молдавии в Евросоюз высказались 37,44% участников референдума, против — 62,56%.

Как передавало ИА Регнум, в Гагаузии против вступления Молдавии в ЕС проголосовали 94,84% участников референдума.

На данный момент ЦИК республики обработал 95,63% бюллетеней. На референдуме против вступления Молдавии в ЕС проголосовали 51,52% избирателей.

Также в Молдавии состоялся первый тур президентских выборов. Лидером голосования стала действующая глава государства Майя Санду, которая набрала 37% голосов после обработки 90% бюллетеней. На втором месте расположился бывший генеральный прокурор республики Александр Стояногло, заручившийся поддержкой 28% избирателей. Поскольку ни один кандидатов не набрал больше 50% голосов, 3 ноября в Молдавии должен пройти второй тур.