Кишинёв, 21 октября, 2024, 03:47 — ИА Регнум. Выборы президента Молдавии проходили с многочисленными нарушениями, в связи с чем возникают подозрения о возможной фальсификации результатов. Об этом 20 октября заявил кандидат в президенты республики, бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику.

Иван Шилов ИА Регнум Молдавия, выборы

«На протяжении сегодняшнего дня, а также в период подготовки к выборам мы отметили большое количество нарушений избирательного законодательства… Считаем, что эти нарушения могут повлиять на итоги выборов», — заявил он в ходе брифинга.

Он отметил, что на выборах замечены случаи откровенной фальсификации, в том числе через систему голосования, когда в списках находили уже умерших людей. По его словам, жалобы по этому поводу, поданные в Центральную избирательную комиссию Молдавии и соответствующие инстанции, были проигнорированы.

Как передавало ИА Регнум, утром 20 октября в Молдавии началось голосование на выборах президента республики и на референдуме о членстве страны в Евросоюзе. Кандидат в президенты Молдавии Василий Тарлаев заявил, что в ходе голосования выявлены нарушения. По его словам, в некоторых больницах и клиниках медицинский персонал массово собирал у пациентов бюллетени. Политик допустил, что это могло быть сделано для фальсификации результатов.

По итогам обработки 96,21% бюллетеней в поддержку вступления Молдавии в Европейский союз выступили 48,97% избирателей, против — 51,03%. В Приднестровье против проголосовали более 62,5% избирателей. На президентских выборах после обработки 96,39% протоколов лидирует действующий глава государства Майя Санду (40,86%). Следом идёт бывший молдавский генеральный прокурор Александр Стояногло (26,95%).