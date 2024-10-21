Кишинёв, 21 октября, 2024, 15:19 — ИА Регнум. В Молдавии 27 из 36 районов в ходе голосования на национальном референдуме выступили против поправок в конституцию о вступлении в Европейский союз (ЕС). Об этом 21 октября сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики.

MFA Russia/Global Look Press

По итогам обработки 99,05% протоколов за евроинтеграцию проголосовали 50,30% граждан, против — 49,70%. При этом присоединение к ЕС поддержали только в девяти регионах Молдавии. Большинство избирателей из 26 районов Молдавии, Гагаузской автономии, муниципалитета Бельцы и Приднестровья проголосовали против евроинтеграции.

Как сообщало ИА Регнум, в Молдавии 20 октября состоялись выборы президента страны и референдум по вопросу о присоединении республики к Евросоюзу (ЕС). В ЦИК Молдавии заявили, что явка на выборах составила 51,67%. Никто из 11 кандидатов на пост главы государства не смог набрать необходимые для победы 50% голосов, второй тур назначен на 3 ноября.

В лидерах первого тура оказались действующий президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор Александр Стояногло. За Санду проголосовали более 42% избирателей, в то время как за Стояногло 26%.

По итогам обработки 100% бюллетеней конституционного республиканского референдума против вступления Молдавии в Европейский союз выступили 62,56% жителей Приднестровья от общего числа проголосовавших. В Гагаузии по итогам обработки 100% бюллетеней референдума 94,84% избирателей выступили против вступления Молдавии в ЕС.

По данным ЦИК Молдавии, количество участков для голосования в России решили сократить с пяти до двух. Экс-руководитель «Sputnik Молдова», журналист Виталий Денисов считает, что это решение могло повлиять на итоги первого тура выборов президента и результаты референдума в Молдавии, так как в России проживает более 350 тыс. молдаван.

По его словам, референдум о присоединении Молдавии к ЕС изначально был нелегитимен, так как в рамках избирательного кодекса подобные голосования можно было проводить с разницей по времени в два месяца. Однако незадолго до выборов были внесены изменения в кодекс, и голосование состоялось.