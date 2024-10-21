Москва, 21 октября, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Президентские выборы, а также голосование о евроинтеграции в Молдавии проходили на фоне неприкрытого вмешательства Запада в электоральный процесс. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Портал мэра и правительства Максим Денисов

«Избирательная кампания велась молдавскими властями антидемократическими, тоталитарными методами. Будучи не в состоянии на равных конкурировать с политическими оппонентами, молдавское руководство широко задействовало административный ресурс, осуществляло репрессии против оппозиционных политиков и независимых СМИ», — говорится в опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства комментарии Захаровой.

Дипломат подчеркнула, что Кишинёв бездоказательно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела Молдавии и попытках повлиять на волеизъявление молдован. При этом в России молдавские власти открыли лишь два участка голосования, когда в США и Западной Европы их было организовано порядка 200, указала Захарова, назвав это «кульминацией антироссийской кампании».

«Всё это происходило на фоне неприкрытого вмешательства Запада в электоральный процесс в Молдавии», — добавила она.

Дипломат в качестве примера привела открытую агитацию в поддержку действующего руководства Молдавии и евроинтеграции со стороны политиков из стран ЕС.

«Даже наблюдательная миссия такой ангажированной структуры, как БДИПЧ ОБСЕ, в своем промежуточном докладе и предварительных заключениях не смогла обойти молчанием нелицеприятную ситуацию в предвыборный период и в ходе голосования», — подчеркнула представитель дипведомства.

При этом результаты выборов показали, что продвигаемый действующими властями Молдавии проект евроинтеграции не получил однозначной поддержки среди населения, добавила Захарова.

Она также отметила, что Россия всегда относится с уважением к выбору гражданами Молдавии, а также выступает за сохранение и развитие связей с дружественным народом.

Как передавало ИА Регнум, действующему президенту Молдавии Майи Санду не удалось одержать победу в первом туре на президентских выборах. Она получила 42,45% голосов после обработки 100% протоколов. Второе место занял кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%, которого при Санду отстранили от должности генерального прокурора страны.

Глава наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Люция Потучкова сообщила, что действующий президент Молдавии Майя Сандупользовалась привилегированным положением в СМИ во время избирательной кампании.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президентские выборы в Молдавии вызывают много вопросов. В Кремле назвали трудно объяснимыми темпы прироста голосов в пользу Санду и призывающих за евроинтеграцию политиков. Песков добавил, что даже в условиях несвободной избирательной компании можно увидеть, как много людей не являются сторонниками идеологии Санду.