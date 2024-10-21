Молдавия, 21 октября, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Действующий президент Молдавии Майя Санду пользовалась привилегированным положением в СМИ во время избирательной кампании. Об этом сообщила глава наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Люция Потучкова.

European People's Party

«СМИ в ходе избирательной кампании по выборам президента и референдуму ставили в привилегированное положение действующего президента. У конкурентов не было равных возможностей», — зачитала Потучкова заключение отчёта комиссии.

Кроме этого, было зафиксировано злоупотребление административным ресурсом, подчеркнула глава комиссии.

Как передавало ИА Регнум, в Молдавии 20 октября состоялись выборы президента страны и референдум по вопросу о присоединении республики к Евросоюзу (ЕС). В ЦИК Молдавии заявили, что явка на выборах составила 51,67%. Никто из 11 кандидатов на пост главы государства не смог набрать необходимые для победы 50% голосов, второй тур назначен на 3 ноября.

В лидерах первого тура оказались действующий президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор Александр Стояногло. За Санду проголосовали более 42% избирателей, в то время как за Стояногло 26%.

По итогам обработки 100% бюллетеней конституционного республиканского референдума против вступления Молдавии в Европейский союз выступили 62,56% жителей Приднестровья от общего числа проголосовавших. В Гагаузии по итогам обработки 100% бюллетеней референдума 94,84% избирателей выступили против вступления Молдавии в ЕС.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президентские выборы в Молдавии вызывают много вопросов. В Кремле назвали трудно объяснимыми темпы прироста голосов в пользу Санду и призывающих за евроинтеграцию политиков. Песков добавил, что даже в условиях несвободной избирательной компании можно увидеть, как много людей не являются сторонниками идеологии Санду.